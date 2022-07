FIFA 23: Zum dritten Mal in Folge! Kylian Mbappé erneut Cover-Star

Zum dritten Mal in Folge ziert Kylian Mbappé das Cover der FIFA-Reihe © EA Sports

EA Sports hat nach dem Cover der Ultimate Edition nun auch das Titelbild der Standard-Version veröffentlicht. Wie schon in den Jahren zuvor ist Kylian Mbappé darauf zu sehen.

Nachdem bereits öffentlich wurde, dass mit Sam Kerr erstmals eine Frau auf dem Cover ihres Heimatlandes Australien sowie der Version in Neuseeland zu sehen ist, steht nun fest, wer für den Rest der Welt das Gesicht des neuen Ablegers werden wird: Kylian Mbappé. Zum dritten Mal in Folge repräsentiert der Franzose die Marke.

FIFA 23: Kylian Mbappé ziert Cover der Standard-Version

Schon lange wurde gemunkelt, dass der 23-Jährige nach FIFA 21 und FIFA 22 auch im nächsten Teil der Reihe als Cover-Star in Erscheinung treten wird. Jetzt herrscht Gewissheit. Mbappé selbst postete das Cover auf seinen Instagram-Kanal. Das Bild zeigt den PSG-Star im neuen Trikot des französischen Top-Klubs und vermittelt einen leichten Comic-esquen Eindruck. Der Hintergrund ist vorwiegend in weißlichen Tönen gehalten, was auch die jährlich wechselnde Farbpalette bestätigen dürfte.