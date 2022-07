NFL-Partie in München binnen einer Stunde ausverkauft

München: Spiel mit Tom Brady in 55 Minuten ausverkauft © AFP/GETTYIMAGES/SID/MIKE EHRMANN

Großes Interesse am ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden: Bereits nach rund 55 Minuten sind alle Tickets für das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Star-Quarterback Tom Brady und den Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena abgesetzt worden. Zum Verkauf für die Partie am 13. November standen 50.000 Karten.