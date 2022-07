UEFA begeistert von Frauen-EM in England

Die UEFA ist von der Fußball-EM der Frauen in England begeistert. Die Latte für die folgenden Turniere sei dadurch noch einmal höher.

Mehr Tore, mehr Zuschauer, mehr Begeisterung: Die UEFA hat der Fußball-EM in England schon nach der Vorrunde ein erstklassiges Zeugnis ausgestellt. (SERVICE: Alle Gruppen der Frauen-EM)

„Die Latte für die folgenden Turniere liegt in jeglicher Hinsicht extrem hoch, sei es auf sportlicher oder organisatorischer Ebene“, sagte Nadine Keßler als Leiterin der UEFA-Abteilung Frauenfußball.

Mead und Popp in allen drei Gruppenspielen erfolgreich

Auch Englands 14 Tore in der Gruppenphase und die fünf Treffer von „Löwin“ Beth Mead in drei Spielen bedeuten einen Rekord. Mead ist mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp zudem die erste Spielerin, die in allen drei Gruppenspielen erfolgreich war.