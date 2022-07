Anzeige

Club World Cup: Schalke und Köln spielen um Titel bei der Klub-WM KLUB-WM: Zwei VBL-Teams wollen Titel

Köln und Schalke bei FIFAe Club World Cup dabei © AFP/SID/NHAC NGUYEN

SID

Zwei Bundesliga-Teams greifen beim FIFAe Club World Cup nach dem Titel. Der Sieger kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 300.000 US-Dollar freuen.

Nach dem deutschen Einzel-Triumph durch RB Leipzigs eSportler Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin greifen zwei Bundesliga-Teams beim FIFAe Club World Cup nach dem Titel. Der 1. FC Köln und Schalke 04 sind als Vertreter der Virtuellen Bundesliga (VBL) bei der offiziellen Klub-WM in Kopenhagen am Start.

News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren!

Bei dem Turnier in Dänemarks Hauptstadt wird von Mittwoch bis Samstag in Zweierteams der Klub-Weltmeister in FIFA 22 ermittelt. Insgesamt gehen 24 Mannschaften aus aller Welt an den Start und kämpfen um das Preisgeld von 300.000 US-Dollar.

WM-Wochen in Kopenhagen

Gespielt wird zunächst in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe erreichen die K.o.-Phase am Freitag, ehe am Samstag Halbfinale und Finale steigen. Nach der Klub-WM wartet eine Woche später noch das letzte von drei Turnieren in Kopenhagen.