Premier League: Timo Werner hinterfragt Zukunft bei FC Chelsea - "Ich könnte überall glücklich sein"

Auf der US-Tour seines Teams ließ der deutsche Nationalspieler Raum für Spekulationen, als er laut Daily Mail in einer Medienrunde über seine Rolle unter Trainer Thomas Tuchel befragt wurde: „Es ist schwer zu sagen. Ich denke, in vielen Spielen war ich nicht in seinen Gedanken, also versuche ich, das zu ändern.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)