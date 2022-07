Tennis: Niemeier in Hamburg früh gescheitert

Jule Niemeier scheitert beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum überraschend bereits in der ersten Runde. Bereits zuvor dämpfte die Wimbledon-Viertelfinalistin die Erwartungen.

Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum überraschend in der ersten Runde gescheitert.

Niemeier dämpfte im Vorfeld die Erwartungen

Niemeier hatte bereits vor ihrem Match gesagt, dass sie mit ihrem starken Lauf in Wimbledon und der anschließenden Viertelfinalteilnahme in Lausanne "Körner gelassen" und daher nicht die größten Erwartungen an sich in der Hansestadt habe.