NHL: Sturm präsentiert Stanley Cup in Augsburg

Der Augsburger Eishockeyprofi Nico Sturm wird nach dem Gewinn der NHL-Meisterschaft gebührend in seiner Heimatstadt empfangen.

Der 27-Jährige bringt den Stanley Cup, den er mit der Colorado Avalanche gewonnen hat, am Samstag mit in die Fuggerstadt und trägt sich zudem in das Goldene Buch der Stadt ein. (NEWS: Alles zur NHL)