Sebastién Haller reagiert auf Schockdiagnose - erste Reaktion vom BVB-Neuzugang

Sebastién Haller bedankt sich bei Instagram für die zahlreichen Genesungswünsche - und kündigt an, stärker zurückzukommen.

Haller dankte „aus tiefstem Herzen“ für die „vielen und warmherzigen Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich war sehr bewegt, diese schönen Reaktionen zu sehen, und habe sogar das Gefühl, so viel Anteilnahme gar nicht verdient zu haben.“ Er sprach von einer „Prüfung“ auf seinem Weg und bedankte sich auch im Namen seiner Familie. Haller ist verheiratet und hat zwei Kinder. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Haller kündigte an: „Ich werde mich nun auf meine Genesung konzentrieren, um stärker zurückzukommen.“ (Haller: Watzke im „Schockzustand“)

Schock-Diagnose für Haller und BVB

Nach der Vormittagseinheit am Montag hatte der ivorische Nationalspieler im Trainingslager in Bad Ragaz zunächst über Unwohlsein geklagt und am Abend nicht im Kader für den Test gegen den FC Valencia (1:3) gestanden. (Reaktionen zum Haller-Schock)