Fußball-EM der Frauen: Gastgeber England vor Viertelfinale voller Euphorie

Nach einer traumhaften Vorrunde geht Gastgeber England auf einer Welle der Euphorie in das Viertelfinale der Fußball-EM gegen Spanien. „Football is coming home“, sangen zuletzt schon einige Fans der Lionesses, doch nun wartet die bislang härteste Prüfung.

In das Seebad an der Südküste kehren die Engländerinnen nun zurück - und stehen vor einem taktischen Dilemma: Soll das Team weiter sein Heil in der Offensive suchen, oder sich ein Vorbild an der deutschen Mannschaft nehmen, die Spanien mit defensiver Ausrichtung und gnadenloser Effizienz entzauberte? (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)