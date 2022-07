Eiskunstlauf: Japans Superstar Hanyu beendet seine Karriere

Der zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu aus Japan beendet seine Karriere - aus seiner Sicht allerdings nur teilweise. Das gab der 27-Jährige am Dienstag in Tokio bekannt. Hanyu, Goldmedaillengewinner 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang, hatten zuletzt immer wieder Verletzungen geplagt. In Peking hatte er als Vierter eine Medaille verpasst.