Leichtathletik-WM: Kameramann sorgt für Schrecksekunde und stört Hindernislauf

Verrückte Szene bei der Leichtathletik-WM in Eugene: Im Finale über die 3000 Meter Hindernis wird ein Kameramann zur zusätzlichen Hürde.

Im Finale beim 3.000-Meter-Hindernislauf ist ein kurioser Zwischenfall in den Mittelpunkt gerückt.

Was war geschehen? Auf dem Weg zur Goldmedaille musste der Sieger Soufiane El Bakkali ein zusätzliches und ungewöhnliches Hindernis umkurven.

Glücklicher Umstand dabei: Der Kameramann filmte dabei und bewegte sich nicht sonderlich vom Fleck, so dass alle Läufer unfallfrei um den Mann herumliefen.

Nach dem Finale erklärte der US-amerikanische Läufer Evan Jager gegenüber der New York Times, wie er den Vorfall wahrgenommen hatte: „Ich war ein wenig besorgt, dass er in letzter Sekunde abhauen würde. Aber klugerweise hat er nicht bemerkt, dass wir da waren, bis wir alle an ihm vorbeigelaufen sind.“