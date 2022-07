Kahn: Bayern will bei Zugängen „nicht überziehen“

Kahn will bei Transfers das Augenmaß nicht verlieren © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern München stößt aus Sicht von Oliver Kahn bei seiner Transferoffensive langsam an gewisse Grenzen. Gerade was den Angriff anbelangt „haben wir viele Möglichkeiten. Wir müssen schauen, dass wir jetzt nicht überziehen. Das muss alles sinnvoll sein“, sagte der Vorstandschef zum Auftakt der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Washington.