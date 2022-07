Anzeige

WWE RAW: Die Auflösung eines großen Rätsels naht - Comeback beim SummerSlam? Auflösung eines WWE-Rätsels naht

Bei WWE RAW deutet sich das Comeback von Edge an © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW werden drei neue Matches für den SummerSlam verkündet - auch der Mann hinter der rätselhaften Clipserie scheint bald enthüllt zu werden.

Der Sommerhöhepunkt von WWE nimmt immer weiter Gestalt an - spielt auch der Mann hinter diesen rätselhaften Videoclips dabei eine Rolle?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW sind drei neue Matches für den SummerSlam 2022 fixiert worden, darunter auch das Einzeldebüt des von WWE fest verpflichteten YouTube-Stars und Floyd-Mayweather-Gegners Logan Paul. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte zudem die Zuspitzung einer rätselhaften Video-Serie, die auf das Comeback eines Topstars hindeutet - womöglich ebenfalls bei dem Großevent am 30. Juli im NFL-Stadion von Nashville.

WWE macht Theory zu Mr. Money in the Bank - ein neuer Megastar oder ein Missgriff? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Rätselhafte Clips mit klaren Hinweisen

Seit mehreren Wochen sendet WWE kurze Clips im dunklen Gothic-Stil, in der eine nicht erkennbare Figur in einer menschenleeren Kathedrale zu sehen ist.

Die Auflösung des Rätsels naht nun offensichtlich, denn die Figur hinterließ nun mit roter Farbe die Botschaft „I am coming to ...“ - wobei die Kamera in dem Moment wegblendete, bevor zu sehen war, wohin die Person zu kommen beabsichtigt.

Es gibt klare Hinweise, wer hinter der Person steckt, denn in den Clips waren immer wieder Gegenstände zu sehen, die mit dessen Geschichte zu tun haben scheinen: die Urne des Undertaker, die Maske von Rey Mysterio, der Schriftzug „Loyalty“ (aus John Cenas Leitspruch „Hustle, Loyalty, Respect“), ein Bild von Seth Rollins, auf das die Person mit dem Fuß steigt.

In vergangenen Clips waren unter anderem auch Hinweise auf den verstorbenen Eddie Guerrero, Kurt Angle, die Hardy Boyz und die Dudley Boyz versteckt. Die einzige Person aus dem aktuellen Kader, die zu all diesen Wrestlern aus verschiedenen Generationen einen Bezug hat, ist Hall of Famer Edge, der im Lauf seiner Karriere mit allen Genannten Fehden hatte.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Anzeige

Kehrt Edge beim SummerSlam zurück?

Der Anfang 2020 in den Ring zurückgekehrte „Rated-R Superstar“ war nicht mehr im WWE-TV zu sehen, seit er Anfang Juni aus der von ihm gegründeten Gruppierung Judgment Day geflogen und durch Finn Balor ersetzt worden war.

Die Videoclips dürften nun das Comeback des 48-Jährigen einleiten, fraglich ist nur, ob auch wirklich beim SummerSlam und auf wen er es nun abgesehen hat.

Eine Fehde mit Judgment Day - aktuell verstrickt in eine Story mit Rey und Dominik Mysterio - liegt einerseits nahe, ist andererseits aber kein Muss: Berichten zufolge wurde Edge aus der (eher gefloppten) Gruppierung herausgeschrieben, weil die Story um das Bündnis in eine „übernatürliche“ Richtung gehen soll, an der sich Edge nicht hätte beteiligen wollen, dann womöglich auch nicht als Gegner.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Drei neue Matches für den SummerSlam fix

Fixiert sind für den SummerSlam nun drei neue Matches: Damenchampion Bianca Belair, die bei RAW ihre Fehde mit Carmella siegreich abschloss, trifft noch einmal auf Ex-Titelträgerin Becky Lynch, womit sich der Kreis der langen Fehde schließt: Lynch hatte Belair beim vergangenen SummerSlam beim Comeback aus ihrer Babypause entthront und ihren Titel dann bei WrestleMania an sie verloren.

Anzeige

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Edges alter Rivale Rollins bekommt es mit Riddle zu tun, die seit Wochen schwelende Fehde wurde mit einer Attacke Rollins‘ fortgesetzt, als Riddle zu Gast in der „K.O. Show“ von Kevin Owens war.

Zum Abschluss der Show wurde auch das Match von Logan Paul festgezurrt: Er trifft auf The Miz, der bei WrestleMania noch sein Partner war, ihn danach aber attackiert hatte. Der Kampf wurde durch einen Auftritt Pauls in Miz‘ Interview-Show „Miz TV“ offiziell gemacht, Paul wehrte dabei auch eine Attacke des mit Miz verbündeten Ciampa ab. (Logan und Jake Paul: Ihr YouTube-Ruhm, ihr Vermögen, warum sie umstritten sind)

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 18. Juli 2022:

RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Carmella

Damian Priest besiegt Rey Mysterio

Anzeige

Seth Rollins besiegt Ezekiel

Angelo Dawkins besiegt Omos durch Disqualifikation

The Street Profits besiegen Omos & MVP durch Disqualifikation

AJ Styles besiegt Theory durch Count Out