Wessolly erreicht WM-Halbfinale über 200 m

Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) ist bei Leichtathletik-WM in Eugene ins Halbfinale über 200 m eingezogen.

Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) ist bei Leichtathletik-WM in Eugene ins Halbfinale über 200 m eingezogen. Die 25-Jährige verpasste als Vierte ihres Vorlaufs zwar den zur direkten Qualifikation nötigen dritten Platz, 22,87 Sekunden bei deutlichen Rückenwind reichten aber über die Zeitregel zum Platz in der nächsten Runde am Dienstag (18.05 Uhr OZ/Mittwoch 3.05 Uhr MESZ).