Darts: Clemens und Schindler scheitern an Auftakthürden

Die beiden deutschen Dartsprofis Gabriel Clemens und Martin Schindler sind beim World Matchplay im englischen Blackpool in der ersten Runde ausgeschieden. Clemens (Saarwellingen) unterlag in seinem Auftaktmatch am Montag dem Portugiesen Jose de Sousa mit 6:10, Schindler (Strausberg) kassierte gegen den Weltranglistenzweiten Gerwyn Price aus Wales eine knappe 8:10-Niederlage.

Erstmals in der Geschichte des Turniers waren zwei Teilnehmer aus Deutschland am Start. Im vergangenen Jahr war Clemens als einziger Deutscher in der ersten Runde ebenfalls an de Sousa gescheitert.