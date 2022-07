NFL in München: Alle Infos zum Ticketverkauf, Preise, Chancen & Verkaufsstart!

Anzeige

Die spektakuläre Deutschland-Premiere der NFL in München rückt immer näher. SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen über den Verkauf zusammen.

Die Deutschland-Premiere der NFL rückt immer näher!

Am 13. November treffen die Seattle Seahawks um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München auf die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Seahawks, die sich in Deutschland einer großen Beliebtheit erfreuen, haben mit dem Receiver-Duo DK Metcalf und Tyler Lockett ebenfalls große Stars vorzuweisen.

NFL in München: Dann startet der Ticketverkauf

Der Verkaufsstart für die begehrten Tickets in München steht bereits bevor. Am Dienstag, dem 19. Juli, gehen die Einzeltickets um 10 Uhr deutscher Zeit in den Verkauf. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

So viel kosten die Tickets

Die regulären Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 75 und 155 Euro. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Kategorie 1 : 155 Euro

: 155 Euro Kategorie 2 : 140 Euro

: 140 Euro Kategorie 3 : 125 Euro

: 125 Euro Kategorie 4 : 115 Euro

: 115 Euro Kategorie 5 : 95 Euro

: 95 Euro Kategorie 6 : 75 Euro

: 75 Euro Kategorie 7 : 77.50 Euro (eingeschränkte Sicht)

: 77.50 Euro (eingeschränkte Sicht) Kategorie 8 : 70 Euro (eingeschränkte Sicht)

: 70 Euro (eingeschränkte Sicht) Kategorie 9: 62.50 Euro (eingeschränkte Sicht)

Kinderpreise

Kategorie 5: 47.50 Euro

5: 47.50 Euro Kategorie 6: 37.50 Euro

Pro Kunde/Kundin liegt das Limit bei sechs Karten für die Partie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wie bekommt man Tickets für das NFL-Spiel in München?

Wer eines der begehrten Tickets für die Deutschland-Premiere der NFL ergattern möchte, kann sich unter diesem Link bei der NFL registrieren.

Wie stehen die Chancen auf Tickets?

Es wird vermutlich eine gehörige Portion Glück nötig sein, um bei dem Spektakel in München dabei zu sein. Für die Partie in der Allianz Arena, die bei Spielen des FC Bayern rund 75.000 Zuschauern Platz bietet, hatten schon im Frühjahr 400.000 Fans ihr Interesse hinterlegt.

Die sogenannten Premium-Pakete, die am 14. Juni in den Verkauf kamen, waren trotz Preisen ab 449 Euro innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Laut der Ticket-Plattform befanden sich zeitweise rund 100.000 Fans in der Warteschlange, die meisten von ihnen gingen leer aus. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Kann man Tickets auf Wiederverkaufsseiten erwerben?

Es wird empfohlen, Tickets im Weiterverkauf ausschließlich auf Ticketmaster Resale zu erwerben. Diese Seite ist der einzige autorisierte Partner im Wiederverkauf.

Wann bekommt man die Tickets?

Das Ticket wird als E-Ticket verschickt und liegt sieben Tage vor dem Spiel im Ticketmaster-Account bereit. Der Kunde wird per E-Mail informiert. Sollte bis drei Tage vor Spieltag keine E-Mail angekommen sein, sollte man den Kundendienst von Ticketmaster kontaktieren.

Wo gibt es offizielle Fanartikel?

Offizielle Fanartikel sind online unter https://europe2.nflshop.com/de erhältlich.