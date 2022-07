Darts World Matchplay: Clemens verzweifelt an Double-Trouble - Schindler lässt den Iceman schwitzen

Clemens lobt Darts-Entwicklung in Deutschland

Beim Darts World Matchplay in Blackpool scheitert Gabriel Clemens an seiner Doppel-Schwäche. Danach verpasst Martin Schindler den großen Coup gegen Gerwyn Price.

Beim Darts World Matchplay in Blackpool muss Martin Schindler nach einem Spiel bereits wieder die Koffer packen. In einem eng umkämpften Match unterlag er am Ende Gerwyn Price mit 8:10.