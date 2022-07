FC Bayern: Matthijs de Ligt in München gelandet - so geht's jetzt weiter

Anzeige

De Ligt ist da! Hier fährt Bayerns neuer Abwehrboss vor

Maximilian Schwoch, Maureen Luginger

Der Wechsel von Matthijs de Ligt zum FC Bayern könnte in Kürze offiziell werden. Der Niederländer ist bereits in der bayerischen Landeshauptstadt und absolviert zeitnah den Medizincheck.

Matthijs de Ligt ist in München angekommen!

Der 22 Jahre alte Niederländer, der den FC Bayern in der kommenden Saison verstärken wird, landete am Montagabend in der bayerischen Landeshauptstadt. Bilder zeigten seine Ankunft am Münchner Flughafen. Anschließend ging es weiter in Richtung Säbener Straße, wo er inzwischen auch angekommen ist. Er fuhr in einem roten Audi vor. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Noch am Montagabend könnte der Medizincheck des Niederländers stattfinden. Die Vertragsunterschrift und offizielle Bekanntgabe des Wechsels dürften dann am Dienstag erfolgen. Anschließend wird er seinen neuen Teamkollegen in die USA nachreisen.

De-Ligt-Deal auch wegen Lewandowski-Verkauf

SPORT1 hatte am Sonntagabend berichtet, dass sich der Rekordmeister mit Juventus Turin auf einen Transfer des Innenverteidigers geeinigt hatte.

Dabei legte Bayern nochmal 10 Millionen Euro drauf und näherte sich Juves Forderungen an: Die Münchner zahlen nun 70 Millionen Euro an fixer Ablöse plus zehn Millionen Euro an Boni (davon fünf Millionen an leichte Bedingungen geknüpft, fünf an schwerere) für den niederländischen Nationalspieler (REPORT: Juve-Experten: So gut ist de Ligt)

Die zusätzlichen Millionen, die Bayern durch den bevorstehenden Verkauf von Robert Lewandowski an den FC Barcelona erhält, hatten dafür gesorgt, dass das Angebot für de Ligt nochmal erhöht werden konnte.

Der 22-Jährige erhält bei Bayern einen Vertrag bis 2027.

