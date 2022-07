Schalke 04: Amine Harit vor Wechsel zu Galatasaray - daran hakt es noch

Schalkes Großverdiener Amine Harit steht vor einem Wechsel in die Türkei. SPORT1 erklärt, woran der Deal derzeit noch hakt.

Amine Harit ist bei Schalke 04 so etwas wie ein Relikt aus vergangenen Tagen.

Schalke will den Marokkaner unbedingt loswerden - und auch der 25-Jährige sieht seine Zukunft nicht auf Schalke. Bei der „Blau-Weißen Nacht“ im Trainingslager von Mittersill fehlte Harit, weil er offiziell für Vertragsgespräche freigestellt war.

Nach SPORT1 -Informationen telefonierte der Spielmacher am vergangenen Donnerstagabend unter anderem mit Vertretern von Galatasaray Istanbul. Der türkische Traditionsklub will den Dribbler unbedingt verpflichten und bieten ihm einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von 2,2 Millionen Euro netto.

Gala ist bereit fünf Millionen Euro zu zahlen - allerdings in Raten über 3 Spielzeiten. Schalke will das Geld aber am liebsten sofort haben.