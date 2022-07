Anzeige

Fechten: Ndolo kämpft um WM-Gold

Alexandra Ndolo kämpft um die Gold-Medaille © AFP/SID/ROBERT MICHAEL

Fechterin Alexandra Ndolo kämpft bei den Weltmeisterschaften in Kairo um Degen-Gold.

Fechterin Alexandra Ndolo kämpft bei den Weltmeisterschaften in Kairo um Degen-Gold. Die 35-Jährige bezwang im Halbfinale am Montag die zweifache Weltmeisterin Rossella Fiamingo aus Italien mit 15:10 und hat damit Silber bereits sicher. Das Finale beginnt am Abend gegen 18.40 Uhr.

Für die Degenfechterin aus Bonn ist es die erste WM-Medaille. 2017 hatte sie bei den Europameisterschaften in Georgien Silber gewonnen, zwei Jahre später bei der Heim-EM in Düsseldorf Bronze. In Kairo zeigt sie sich in bestechender Form. Im Achtelfinale hatte sie schon die südkoreanische Weltranglistenerste In-Jeong Choi mit 15:9 bezwungen.

Die Säbel-Männer des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) verpassten zum Auftakt eine Medaille. Als letzter Deutscher scheiterte Matyas Szabo im Achtelfinale an Sang-uk Oh aus Südkorea. Nach dem Karriereende von Ausnahmefechter Max Hartung befindet sich das Team, das bei der Heim-EM 2019 Gold gewonnen hatte, im Neuaufbau.