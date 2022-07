José Mourinho lässt sich skurriles Tattoo stechen - "Kann nur ich haben"

Jose Mourinho sorgte in der Vergangenheit schon für viele Aufreger. Nun verblüfft der Trainer der AS Rom erneut – wegen eines skurrilen Tattoos.

Mourinho sorgte mit Erfolgen für Novum

Die Champions League gewann Mourinho 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand, in der Europa League war Mourinho 2017 mit Manchester United erfolgreich und in der Conference League triumphierte der Erzrivale von Pep Guardiola erst in diesem Jahr mit der AS Rom.