Mainz 05 gewinnt umstrittenes Testspiel gegen Newcastle United

Auf und Ab: Mainzer Achterbahnfahrt in die Bundesliga

Bundesligist FSV Mainz 05 hat den dritten Sieg im vierten Testspiel eingefahren. Die Rheinhessen setzten sich im Rahmen des Trainingslagers in Kufstein gegen den englischen Erstligisten Newcastle United mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Delano Burgzorg (58.) nach einem Konter.

Die Mainzer hatten am Freitag ihren ersten Härtetest gegen Besiktas Istanbul noch mit 0:1 verloren. Am Samstag steht für das Team von Trainer Bo Svensson der letzte Test gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao an.