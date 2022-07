Anzeige

FeWC: Traumtor bei der FIFA-22-WM! BeneCR7x erzielt Treffer des Turniers FeWC: BeneCR7 erzielt Tor des Turniers

Benedikt „BeneCR7x“ Bauer setzte sich bei der Wahl gegen die namhafte Konkurrenz durch © @VfL1848eSports

Marc Engelbrecht

Neben dem WM-Titel hatte der FIFAe World Cup aus deutscher Sicht noch ein weiteres Highlight zu bieten. Der Bochumer Benedikt Bauer setzte sich bei der Wahl zum schönsten Treffer durch.

Die deutschen Profis haben auf der Bühne des FeWC 2022 einmal mehr bewiesen, dass sie zu den besten Spielern der Welt gehören. Vor allem in der Breite kann kaum eine Nation mit den Erfolgen der hiesigen FIFA-eSportler mithalten. Neben der überragenden Performance von Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin, der sich am Ende sogar zum Weltmeister krönen konnte, gab es im Nachgang nochmal Grund zur Freude.

Ein Tor des Bochumers Benedikt „BeneCR7x“ Bauer wurde im Anschluss an das Final-Event in Kopenhagen zum „Hyundai Goal of the Tournament“ gewählt. Der sehenswerte Treffer des 22-Jährigen erhielt bei der Abstimmung insgesamt 55,4 % der Stimmen und setzte sich damit u. a. gegen den Scorpion-Kick des spanischen Pros David „Cone1996fc“ Estébanez durch.

Deutscher FIFA-Pro „BeneCR7x“ erzielt schönstes Tor der FIFA-22-WM

Auch wenn der WM-Traum für BeneCR7x bereits nach der Gruppenphase wieder beendet war, so wusste er sich doch in ansprechender Manier zu verabschieden – zum Leidwesen seines Kontrahenten. In seiner letzten Partie, in der aufgrund des Punkterückstandes kein Weiterkommen mehr möglich war, zeigte sich der Deutsche nochmal von seiner besten Seite und besiegte den englischen Fan-Liebling Donovan „Tekkz“ Hunt nicht nur mit 4:2, sondern erzielte dazu noch das Tor des Turniers.

Erst ließ er zwei Gegenspieler mit einem Dragback-Fake an der Strafraumkante ins Leere laufen, ehe er einen kurzen Pass mit Messi zu Benes namentlichem Vorbild CR7 spielen konnte. Nach einer schnellen Drehung mit der Shapeshifter-Version des Portugiesen in Richtung des gegnerischen Kastens, griff er auf den Reverse-Elastico, den Meta-Skill-Move schlechthin, zurück und verschaffte sich so Raum für den Abschluss innerhalb des Sechzehners. Perfekt gemacht, drin das Ding!