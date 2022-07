FC Bayern: Hiobsbotschaft für Leon Goretzka! Offenbar Knie-OP und lange Pause, keine USA-Reise

Der 27-Jährige wurde am linken Knie operiert, um seine anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen. Das berichten mehrere Medien, darunter Sky , übereinstimmend.

Goretzka schon vergangene Saison mit Knie-Problemen

"Das war eine schwierige Situation und eine doofe Verletzung, bei der ich nicht wusste, was es ist und wie und wann es wieder weg geht", sagte er kürzlich. Er habe aber "keine Nachwehen". Der Mittelfeldspieler war nach den Länderspielen in der Nations League und seinem Urlaub am 8. Juli ins Training eingestiegen.

Die Bayern weilen bis Sonntag in den USA und bestreiten dort die ersten beiden Testspiele der Saison: In der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr MESZ) in Washington bei DC United und in der Nacht auf Sonntag (1.00 Uhr MESZ) in Green Bay gegen den englischen Meister Manchester City.