Serie A: Ibrahimovic verlängert beim AC Mailand bis 2023

Lange wurde darüber spekuliert, ob der Schwede auch in der kommenden Saison Rossoneri-Spieler sein wird. Nun hat Zlatan Ibrahimovic eine Entscheidung getroffen.

Dafür will der 40-Jährige nach Informationen der Gazzetta dello Sport finanzielle Opfer bringen, sein Gehalt soll künftig auf 1,5 Millionen Euro plus Boni reduziert werden. Dabei sollen seine Einsätze und Tore extra honoriert werden.

Wegen seiner Knie-Operation Ende Mai wird Ibrahimovic voraussichtlich sieben Monate fehlen. Zuletzt soll der im Januar 2020 zu Milan zurückgekehrte Stürmer sieben Millionen Euro verdient haben. Am 3. Oktober vollendet der Routinier sein 41. Lebensjahr.

Bereits Ende Juni berichtete SPORT1 von der offenbar bevorstehenden Einigung auf eine Vertragsverlängerung. Ibrahimovic war in der vergangenen Saison mit acht Treffern, drei Vorlagen und seinem wichtigen Auftreten in der Kabine maßgeblich am Gewinn der Serie A durch die Rossoneri beteiligt.