Tour de France 2022: Lennard Kämna - der legitime Erbe von Tour-Legende Jens Voigt

Bei der Tour de France 2022 zeigt sich Lennard Kämna immer wieder von seiner angriffslustigen Seite und erinnert an Jens Voigt. Allerdings kämpft er in diesem Jahr noch mit einem Makel.

Mit dem ersten Tagessieg für das Team wurde es jedoch wieder nichts, was den Deutschen zu seinem Wutausbruch animierte. „Schön Siebter, Achter, Neunter geworden. So richtige Voll-Amateure", fluchte er im Ziel in Mende in die Mikrofone.