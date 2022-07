FC Bayern: Diese Rekorde hat Neuzugang Matthijs de Ligt schon gebrochen

Bayern München hat Matthijs de Ligt von Juventus Turin verpflichtet. Der Niederländer sorgte bereits früh in seiner Karriere für Furore.

De Ligt ist jüngster Kapitän der Ajax-Geschichte

Der Innenverteidiger durchlief in der Jugend alle Stationen beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, ehe er 2017 im Alter von 17 Jahren für die Profis debütierte und dabei prompt ein Tor erzielte.

In der Folge entwickelte sich de Ligt zu einer absoluten Stütze des jungen Ajax-Teams. Der Innenverteidiger wurde 2017 der erste Spieler unter 18 Jahren, der im niederländischen Profifußball sein Team als Kapitän aufs Spielfeld geführt hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) Er ist somit bis heute der jüngste Ajax-Kapitän der Geschichte.

In der Folge avancierte de Ligt, der auch in der Nationalmannschaft als jüngster Kapitän seit 1945 auflief, zum jüngsten Startelfdebütanten eines niederländischen Vereins in einem europäischen Wettbewerb.