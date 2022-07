BVB: Kehl sucht Mentalität und kündigt Verkäufe an

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl will den Kader noch verkleinern. Außerdem äußert sich der 42-Jährige zur Bayern-Verpflichtung von Mathijs de Ligt.

Der neue Sportdirektor Sebastian Kehl will dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund endlich die richtige Mentalität mitgeben. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Uns war wichtig, ein Gefühl zu bekommen: Wie denken die Jungs? Was fühlen die? Wie gehen sie mit schwierigen Situationen um?“, sagte Kehl am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz über die Sommer-Zugänge. „Da hatten wir bei allen Neuen ein sehr gutes Gefühl.“