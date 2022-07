Anzeige

Bundesliga: FC Bayern startet USA-Reise - Hasan Salihamidzic bleibt wegen de Ligt in München Bayern heben ab - ohne Salihamidzic

Intelligenter Führungsspieler: "De Ligt wird prägende Rolle spielen"

Kerry Hau, Philipp Heinemann

Der FC Bayern tritt seine Vorbereitungsreise in die USA an. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bleibt in München - er hat dort noch wichtige Termine. Auch ein Leistungsträger fehlt.

Der FC Bayern hat seine Reise in die USA gestartet.

Am frühen Montagnachmittag stiegen die Stars des deutschen Rekordmeisters in den Flieger, der sie in die Staaten bringt. Zum FCB-Tross gehörten auch Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bleibt derweil zusammen mit dem Technischen Direktor Marco Neppe vorerst noch in München, das Duo wird dort den bevorstehenden Transfer von Matthijs de Ligt abwickeln.

Der niederländische Nationalspieler steht kurz vor der Unterschrift beim Rekordmeister, der sich zuvor mit dessen aktuellem Arbeitgeber Juventus Turin auf einen Wechsel geeinigt hatte. Wie SPORT1 weiß, wird de Ligt für einen fixen Betrag von 70 Millionen Euro nach München kommen, weitere 10 Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen zusätzlich fällig werden.

Goretzka fehlt wegen Knieproblemen

Der 23-Jährige wird noch am Montag in der bayrischen Landeshauptstadt erwartet. Wann er zum Team stoßen wird, ist noch nicht bekannt. Der FCB wird bis zum 24. Juli in den USA weilen und sich dort auf die anstehende Saison vorbereiten. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Beim Abflug fehlte Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler ist wegen Knieproblemen nicht dabei.

Geplant sich auch zwei Testspiele. Gegen den MLS-Klub D.C.United spielt das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1.30 Uhr deutscher Zeit. SPORT1 zeigt die Partie im Re-live um 20 Uhr in der Erstausstrahlung.

Der zweite Gegner ist Manchester City - gegen den englischen Meister treten die Bayern am Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit an. Auch diese Partie zeigt SPORT1 um 14 Uhr in voller Länge.

