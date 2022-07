Premier League: Fulham verspottet FC Barcelona wegen Video mit Ousmane Dembélé

Fulham hat mit der Bekanntmachung der Vertragsverlängerung von Tyrese Francois einen kleinen Seitenhieb in Richtung des FC Barcelona ausgeteilt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Neuverpflichtungen oder Vertragsverlängerungen werden von den Fußballklubs nicht selten per Video auf kreative Weise über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben. Als Ousmane Dembélé vor kurzem beim FC Barcelona seinen Vertrag bis 2024 verlängerte , ging ein solches Video allerdings deshalb viral weil es eher unkreativ wirkte.

Die Katalanen veröffentlichten einen Clip, in dem der Franzose die auf einem Whiteboard stehende Jahreszahl seines bisherigen Vertrages aktualisiert - und ernteten dafür reichlich Spott.

Imitation von Vertragsverlängerung

Und auch der englische Klub Fulham reiht sich auf amüsante Weise in die Reaktionen mit ein. So gab der, in die Premier League zurückgekehrte Klub auf dieselbe Weise die Verlängerung des eigenen Mittelfeldspielers Francois bekannt, der Dembélé haargenau zu imitieren versucht.