Lob und leise Kritik für Vettel: „Extrem harter Arbeiter“

Großes Lob für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel - aber auch eine leise Kritik von seinem Aston-Martin-Teamchef Mike Krack. „Er hat eine Arbeitsauffassung, die ich so intensiv noch bei keinem anderen Rennfahrer erlebt habe“, sagte Krack im Gespräch mit Sport1: „Er war aber immer schon so, von Anfang an war er ein extrem harter Arbeiter.“