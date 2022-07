Tour de France Chaos: Demonstranten verursachen bösen Sturz - Fahrer fällt aus

Erneut greifen Demonstranten in die Tour de France ein und verursachen einen Sturz. Am Ende wird sogar ein Krankenwagen benötigt.

Demonstranten beeinträchtigten bereits zuvor Rennen

Damit verliert Jonas Vingegaard als aktuell Führender in der Gesamtwertung einen wichtigen Helfer, zudem ist auch der Slowene Primoz Roglic wegen einer Verletzung bereits ausgestiegen . (Die Teamwertung der Tour de France)

Die 15. Etappe konnte am Ende der Belgier Jasper Philipsen für sich entscheiden. In der Gesamtetappe steht weiterhin Vingegaard an erster Stelle, gefolgt vom Titelverteidiger Tadej Pogacar.