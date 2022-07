Sven Mislintat mit Klartext über VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic und Robert Lewandowski

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat erklärt bei SPORT1, mit welchen Ambitionen der VfB in die neue Saison geht. Er spricht auch über einen möglichen Abgang von Sasa Kalajdzic, den seit Wochen in Untersuchungshaft sitzenden Atakan Karazor und den Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zu Barca.

Sven Mislintat : Nie, eigentlich im Gegenteil. Ich finde, dass wir für unsere klaren Werte, Zusammenhalt und Teamfähigkeit belohnt wurden. Es war unter anderem wegen vieler Verletzungen und Abgänge eine schwierige Situation für uns. Wir haben also nicht Schwein gehabt, sondern uns das Schwein erarbeitet. In den ersten Tagen nach dem Klassenerhalt habe ich mir die Aufnahmen vom Saisonfinale immer wieder mit der Familie und Freunden angeschaut. Ich bin froh, dass ich vor diesem Platzsturm und der Energie der Fans nicht flüchten konnte, sondern das erleben durfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1 : Es heißt immer, das zweite Jahr in der Bundesliga ist das schwerste. Kommt jetzt also ein leichtes?

„Klare Kandidaten für einen Abstiegsplatz gibt es nicht mehr“

Mislintat : Geht es um die Namen, dann definitiv ja. Ich glaube außerdem, dass die Leistungsunterschiede von Platz 7, 8 an abwärts kaum noch da sind. Aufsteiger haben immer eine Chance, in der Liga zu bleiben. Klare Kandidaten für einen Abstiegsplatz gibt es unabhängig von den Namen längst nicht mehr.

Mislintat : Platz 13 ist weiterhin unser Platz 1, und dafür wollen wir alles tun. Letztes Jahr hat sich Greuther Fürth schnell in eine ziemlich aussichtslose Situation gebracht. Ich erwarte, dass es in dieser Saison deutlich enger wird, auch mit Blick auf die direkten Abstiegsplätze. Für uns ist einfach wichtig, aus unseren Fehlern gelernt zu haben und die Struktur beizubehalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Perea? „Er hat eine beeindruckende Lernkurve“

Mislintat: Keiner kann voraussehen, was da genau passiert. Wir haben allerdings alle Karten in der Hand, um vernünftig mitzuspielen und zu sagen: „Nein, das funktioniert so nicht“. Noch wichtiger ist das Verhältnis zu den Spielern, das in beiden Fällen gut ist. Wenn nichts Passendes kommt, dann sind sie mit 110 Prozent hier, da bin ich mir sicher. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)