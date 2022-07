Wechsel von Bayern-Profi gestoppt - Adrian Fein trainierte schon mit neuem Team

Adrian Fein stand unmittelbar vor einem Wechsel in die MLS. Doch der FC Bayern stoppt den Deal - und nimmt den Mittelfeldspieler mit ins Trainingslager in die USA.

Das kommt überraschend: Wenn die Mannschaft des FC Bayern am Montag zur Vorbereitungsreise in die USA aufbricht, wird auch Adrian Fein mit in den Flieger steigen.