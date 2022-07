FC Bayern: Sohn von Salihamidzic verspottet BVB - Seitenhieb an Bayern-Fans

Nick Salihamidzic, selbst Spieler von Bayern München II und derzeit an den kanadischen Drittligisten Vancouver Whitecaps FC 2 ausgeliehen, hatte den großen Transfersommer des FCB schon Anfang Mai vorausgesagt. Worauf er auch jetzt wieder in einer weiteren Twitter-Botschaft verwies. „Ich habs so predicted“, schrieb der 19-Jährige.