MLS: Gareth Bale gewinnt bei Debüt mit dem Los Angeles FC - und leidet

Warnung an MLS-Neuzugang Bale

Der Waliser wurde beim 2:1-Erfolg seines neuen Arbeitgebers gegen den Nashville SC in der 72. Minute eingewechselt und half dabei, das knappe Polster über die Zeit zu bringen.

Dennoch zog Bale nach seinem ersten Einsatz in den USA ein positives Fazit: „Es war ein unglaubliches Gefühl. Schon in der ersten Halbzeit hat es mich gejuckt. Sobald ich auf der Bank saß, wollte ich versuchen, loszulegen und der Mannschaft zu helfen“, freute er sich im Gespräch mit dem dem klubeigenen TV-Sender.

Bale verinnerlicht neue Philosophien

Trotz der schwierigen Umstände hat Bale gemeinsam mit LAFC den ersten Platz in der Western Conference verteidigt.

In den kommenden Wochen wird es für den ehemaliger Star von Real Madrid auch darum gehen, die Anforderungen von Trainer Steven Cherundolo zunehmend zu verinnerlichen.

„Ich würde nicht sagen, dass [der Spielstil] anders ist. Es geht nur darum, sich an die Philosophien der Teams zu gewöhnen“, erklärte Bale.

Und weiter: „Wir arbeiten jeden Tag im Training daran. Ich schaue mir vor und nach dem Training mit den Trainern zusätzliche Filme dazu an. Ich versuche einfach, mich so schnell wie möglich einzuarbeiten und wenn ich auf dem Feld stehe, so viel wie möglich für das Team zu tun.“