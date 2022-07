MLS: Bale und Chiellini geben Debüt

Der walisische Fußball-Star Gareth Bale hat in der nordamerikanischen Profiliga MLS sein Debüt gefeiert. Beim Auswärtssieg des Los Angeles FC in Nashville kam der 32-Jährige in der 72. Minute aufs Feld. Für Bale war es der erste Pflichtspieleinsatz in einem Klub-Wettbewerb seit April.