Matthäus spricht über Lewandowski-Transfer: "Verstehe Robert noch mehr"

„Lewandowski hat bekommen, was er wollte: einen langfristigen Vertrag, sogar ein Jahr länger, als er bei Bayern wollte. Nicht der Wechsel an sich, aber die vier Jahre bei Barca sind für mich eigentlich die größte Überraschung. Jetzt verstehe ich Robert noch mehr“, erklärt er bei der Bild .

Zudem ist der ehemalige Bayern-Kapitän froh, „dass die Schlammschlacht, die bei so einem großen Transfer aber vielleicht auch irgendwie dazugehört, jetzt vorbei ist. Es sind sicher auf beiden Seiten Fehler gemacht worden in der internen und externen Kommunikation. Aber nun ist Ruhe, und alle Beteiligten sind Gewinner.“

Matthäus sieht nur Gewinner bei Lewandowski-Transfer

Beide Teams hatten am Wochenende die mündliche Übereinkunft zum Wechsel des langjährigen Bayern-Profis nach Katalonien verkündet. Am frühen Montagmorgen deutscher Zeit kam Lewandowski bei seinen auf US-Reise befindlichen, neuen Kollegen an.