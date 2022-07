Torwarttrainer Fuchs lobt Frohms: "Toller Einstieg"

Bei der 27-Jährigen habe sich in den vergangenen zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt abgezeichnet, "dass sie dabei ist, einen großen Schritt zu machen". Frohms habe "sich in allen technischen und taktischen Belangen weiterentwickelt und auch als Persönlichkeit." Die 30-malige Nationalspielerin tritt in der neuen Saison auch beim VfL Wolfsburg in die Fußstapfen von Schult (31), die in die USA zum Angel City FC wechselt.