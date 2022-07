Deutsches Diskus-Trio scheidet aus

Martin Wierig bleibt in der Qualifikation hängen © AFP/GETTYIMAGES/SID/CHRISTIAN PETERSEN

Die deutschen Diskuswerfer sind bei der Leichtathletik-WM in Eugene geschlossen in der Qualifikation gescheitert. Routinier Martin Wierig belegte mit 62,28 m den 17. Platz und verfehlte das Finale der besten zwölf am Dienstagabend (Ortszeit) um knapp zwei Meter.