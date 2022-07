Leichtathletik-WM: Weißenberg Neunte nach dem ersten Tag

Sophie Weißenberg (Leverkusen) ist ordentlich in den Siebenkampf bei den Weltmeisterschaften in Eugene gestartet.

Sophie Weißenberg (Leverkusen) ist ordentlich in den Siebenkampf bei den Weltmeisterschaften in Eugene gestartet. Die 24-Jährige steht zum Abschluss des ersten Tages nach vier Disziplinen auf einem guten neunten Platz und hält mit 3692 Punkten Anschluss an die vorderen Ränge.