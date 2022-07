Premier League Cristiano Ronaldo dementiert Wechselgerücht

Cristiano Ronaldo würde am liebsten Manchester United noch in diesem Sommer verlassen. Dies betonte der Portugiese intern laut übereinstimmenden Medienberichten mehrfach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ronaldo bevorzuge es, in der kommenden Saison in der Champions League aufzulaufen. Mit den Red Devils könnte der 37-Jährige lediglich in der Europa League spielen, der Rekordmeister beendete die vergangene Spielzeit in England auf Platz sechs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)