Anzeige

IEM Cologne: Episches Finale! Der FaZe Clan schreibt Counterstrike-Geschichte! CS:GO: IEM Cologne: Das große Finale

Der FaZe Clan gewinnt die IEM Cologne in einem spektakulären Finale gegen Na'Vi © IEM Cologne via Twitter

Robin Ahlert

Die IEM Cologne hat ihren Höhepunkt erreicht. Nach knapp zwei Wochen Counterstrike auf allerhöchstem Niveau, stehen sich Na‘Vi und der FaZe Clan im großen Finale gegenüber.

Es ist angerichtet!

Von 24 Teams sind nur noch zwei übrig geblieben. Zwar hatte die IEM Cologne im Jahr 2022 einiges an Überraschungen zu bieten, am Ende sind es aber in Na‘Vi und dem FaZe Clan doch genau die zwei Schwergewichte der CS:GO-Szene, die sich im großen Finale in der LANXESS Arena in Köln gegenüberstehen.

Anzeige

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anders als in den vorherigen Quarter- und Semifinals, wird das Grand Final stilecht im Best-of-Five- anstatt Best-of-Three-Modus ausgespielt. Entsprechend kann es sein, dass von den sieben verfügbaren Maps tatsächlich fünf gespielt werden.

Dust2, gebannt von FaZe und Vertigo, gebannt von Na‘Vi, werden allerdings auf keinen Fall Teil der Serie sein, selbst wenn diese über die volle Distanz gehen sollte.

Unter tosendem Applaus der ausverkauften LANXESS Arena ging es auf Inferno los.

IEM Cologne: Na‘Vi vs. FaZe

FaZe startete gut in die Serie. Fünf Runden am Stück gewann das amerikanische Team, bevor Na‘Vi den ersten Stich setzen konnte. Ab da an schienen die Ukrainer auch im Finale angekommen zu sein. Und wie. Das Team um Superstar Oleksandr „s1mple“ Kostilyev gab von da an nur noch eine einzige Runde ab und beendete die erste Hälfte mit einer Führung von 9:6.

Auf der T-Side angekommen, baute Na‘Vi die Führung zunächst weiter bis auf 12:8 aus.

Doch ab da schaltete der FaZe Clan in einen höheren Gang. Spätestens als Helvijs „broky“ Saukants vier Spieler des Gegners mit einem einzelnen Magazin ausschaltete und damit auf 13:12 aus Sicht von FaZe stellte, war die finale Richtung für Inferno vorgegeben.

Anzeige

Insgesamt sieben Runden am Stück holten die Amerikaner zwischenzeitlich, gewannen am Ende nach einem großartigen Comeback mit 16:13 und stellten die Serie so auf 1:0 zu ihren Gunsten.

Spiel Nr. 2 fand auf Overpass, dem ersten Map-Pick von Na‘Vi statt.

IEM Cologne: Map 2 - Na‘Vi schlägt zurück

Eine enge erste Hälfte endete mit 8:7 für Na‘Vi. Ab Runde 20 nahm das Spiel richtig Fahrt aus, als Russel „Twistzz“ Van Dulken die Arena mit einem unglaublichen 1v3 Clutch zum Beben brachte.

Na‘Vi zeigte sich davon aber absolut nicht beeindruckt und gewann die nächsten sieben Runden in Folge und stellte damit auf den Matchpoint von 15:11. Im dritten Anlauf und auf spektakuläre Weise, gelang es den Ukrainern diesen dann auch zum 16:13 zu verwandeln.

Wirklich auf den allerletzten Moment schaffte es Ilya „Perfecto“ Zalutskiy die schon platzierte Bombe des FaZe Clans zu entschärfen und so die Serie mit 1:1 auszugleichen.

Weiter ging es auf Ancient.

Anzeige

IEM Cologne: FaZe startet unglaubliches Comeback in Spiel drei

Na‘Vi nahm den Schwung aus dem letzten Match direkt auch in die Ruinenstadt im Dschungel mit. Acht Runden am Stück gewann der HLTV-Weltranglistenerste, bis sie den FaZe-Clan auch endlich mal mitspielen lassen haben.

Vor allem In-Game-Leader Denis „electroNic“ Sharipov rastete komplett aus. 13 Kills erzielte der Russe während des 8-Runden-Laufs. FaZe konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Mit 12:3 ging die erste Ancient-Hälfte deutlich an Na‘Vi.

Was dann folgte war wohl das krasseste Map-Comeback der gesamten IEM Cologne 2022. Beim Stand vom 15:4 für Na‘Vi gewann der FaZe Clan unglaubliche elf Runden in Folge! Und erzwang damit die ersten Overtime des Finales.

Dort angekommen, fand Na‘Vi wieder zurück in die Spur. Am Ende richtete es Valerii „b1t“ Vakhovskyi mit einem Big-Brain-Play. Als einziger verbleibender Spieler seines Teams sah sich der Ukrainer beim Stand von 18:16 für Na‘Vi einer 1 gegen 2 Situation gegenüber. Die Bombe des FaZe Clans war zu diesem Zeitpunkt schon gelegt und der Timer tickte unerbitterlich herunter. Was folgte waren CS:GO-Mindgames auf allerhöchstem Niveau.

Der Defuse ging durch. Na‘Vi erhöhte damit auf 2:1 in der Serie. Die nächste Map Mirage war für das ukrainische Team also der erste Matchpoint des Finals.

Na‘Vi vs. FaZe - Eines Finales würdig

Zunächst sah es so aus, als würde Na‘Vi diesen auch direkt verwandeln. Die ersten drei Runden gingen an das ukrainische Team.

Anzeige

Der FaZe Clan hatte aber offensichtlich etwas dagegen. Vor allem Robin „ropz“ Kool spielte ein überragendes Match. Mit 10:5 gewann das amerikanische Team die erste Hälfte auf der von Na‘Vi gepickten Map.

Danach wurden munter Runden hin und her getradet, mit dem Vorteil auf Seiten des FaZe Clans. Schließlich hatten Finn „karrigan“ Andersen und Co den Vorteil der fünf Runden Vorsprung aus der ersten Hälfte.

Am Ende hieß es 16:9 für das Team aus Amerika. Und damit ging das Finale über die volle Distanz von fünf Spielen.

Nuke musste die Entscheidung bringen.

IEM Cologne: Die finale Map

Wie auf der Map zuvor startete Na‘Vi wieder gut in das Spiel. Die ersten fünf Runden mit dem ukrainischen Team auf der T-Side gingen entweder via Team-Wipe-Out oder per Bomben-Explosion an den HLTV-Weltranglisten-Ersten.

Nun schien es auch so, als würde auch endlich Viktor „sdy“ Orudzhev aufwachen, der auf den ersten vier Maps eher unauffällig agiert hat. Mit einer Kill-Death-Ratio von 8:1 in den ersten fünf Runden war er es, der für seinen Team den entscheidenden Unterschied ausmachte.

Anzeige

Erst in Runde 6 konnte sich der FaZe Clan auch endlich auf dem Scoreboard platzieren. Und ab da lief es auch für die Amerikaner. Runde für Runde wurde gut gemacht, sodass es am Ende zur Halbzeit auf ein knappes 8:7 für Na‘Vi hinauslief.

Das Spiel blieb knapp, die Anspannung in der Arena und auf der Stage wuchs mit jeder Runde, die gespielt worden ist. Spätestens in der 21. Runde schifftete das Momentum immer mehr in die Richtung des von der Crowd favorisierten FaZe Clans. Twistzz krönte eine gute Phase seines Teams mit einem weiteren 1v3-Clutch.

Na‘Vi, das beim Stand von 9:13 schön gehörig unter Druck geraten sollte, zeigte aber aus welchem Holz es geschnitzt war. Die nächsten vier Runden gingen an die Ukrainer, das Game war wieder offen.

Besser noch für alle, die es mit s1mple und seinen Jungs hielten. In Runde 27 ging Na‘Vi mit dem sechsten Sieg in Folge sogar mit 14:13 in Führung.

FaZe glich aber postwendend wieder aus. Eine Auszeit brachte wieder ein wenig Ruhe in die inzwischen zu einem Tollhaus mutierten LANXESS Arena.

Die Vorentscheidung brachte die 29. Runde. Wieder war es Twistzz, der den Durchgang quasi im Alleingang mit einem weiteren Multi-Kill für sein Team entschied. Danach war bei Na‘Vi das Geld alle. Nur mit Pistols und ganz rudimentärer Utility ausgestattet ging es für die Ukrainer in die 30. Runde des Matches.

Anzeige

Dort lies FaZe ihnen keine Chance. Mit 16:14 gewannen die Amerikaner die entscheidende Map und krönten sich damit zu den Counterstrike-Königen von Köln.

Mehr noch: Mit dem Gewinn der IEM Cologne, dem Major, der IEM Katowice und sowie der ESL Pro League sind die Amerikaner das erste Team, dem dieses Kunststück in der Geschichte von CS:GO überhaupt gelang.