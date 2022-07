World Games 2022: Deutschland holt Gold und Silber im Kanu Polo

Spaß in der Tonkabine: Rick und Jana sorgen beim Boule für Lacher

Sie besiegte Frankreich deutlich mit 6:1 (1:0). Nach Spielende lag man sich freudestrahlend und mit feuchten Augen in den Armen. Mit dem Sieg glückte eine Revanche, denn noch zuvor in der Vorrunde hatte man gegen die Franzosen mit 1:3 verloren. (Alle News zu den World Games)

Kirchhoff und Hoppstock mit Doppelpack

Silber für deutsche Frauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft traf in ihrem Finale ebenfalls auf Frankreich, verlor das Endspiel jedoch mit 0:3 (0:0).

Während der ersten Halbzeit waren die Deutschen das bessere Team und hatten einige Chancen, um in Führung zu gehen. Doch selbst ein Penalty fand nicht den Weg ins Tor der Französinnen.

Nach dem sich beide Mannschaften torlos in die Halbzeit verabschiedeten, kassierten die Deutschen 1:14 Minute nach dem Seitenwechsel das 0:1. Besonders bitter war, dass sie zuvor eine Powerplay-Phase hatten, in der die Französinnen in Unterzahl waren. Dies konnte Deutschland jedoch nicht ausnutzen.