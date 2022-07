Hammerwerferin Andersen holt nächstes US-Gold

Brooke Andersen hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold im Hammerwurf gewonnen.

Brooke Andersen hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene Gold im Hammerwurf gewonnen und damit Gastgeber USA das nächste Gold beschert. Die 26-Jahre alte Olympiazehnte von Tokio setzte sich am Sonntagmittag (Ortszeit) mit 78,96 Metern vor der Kanadierin Camryn Rogers (75,52 m) durch.

Bronze ging durch Janee Kassanavoid (74,86 m) ebenfalls an die USA, die am Auftakttag bereits durch 100-m-Sprinter Fred Kerley und Kugelstoßerin Chase Ealey Titel gewonnen hatten. Die deutsche Meisterin Samantha Borutta (Frankfurt) war in der Qualifikation ausgeschieden.