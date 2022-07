World Games 2022: Goldgewinner Filler nach Erfolg im Billard überwältigt

Einen Tag nach seinem Erfolg war Filler im SPORT1 -Interview immer noch überwältig: „Es ist ein unglaubliches Gefühl und ich habe immer noch Gänsehaut am ganzen Körper.“ Er berichtete, dass es für ihn ein unfassbar spannendes Finale war, in dem er über weitere Strecke hinten lag. (Alle News zu den World Games)

„Das war Überforderung, weil man die ganze Zeit daraufhin arbeitet, so ein Event zu gewinnen. Wenn man dann in so einem Moment ist, weiß man gar nicht, wie man reagieren soll“, versuchte er rückblickend seine Gefühle in Worte zu fassen.