FC Bayern: Deal perfekt! Matthijs de Ligt wechselt von Juventus nach München

Dabei legte Bayern nochmal 10 Millionen Euro drauf und näherte sich Juves Forderungen an: Bayern zahlt nun 70 Millionen Euro an fixer Ablöse plus zehn Millionen Euro an Boni (davon fünf Millionen an leichte Bedingungen geknüpft, fünf an schwerere) für den niederländischen Nationalspieler. (REPORT: Juve-Experten: So gut ist de Ligt)