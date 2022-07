Niederlande im Viertelfinale - Schweden Gruppensieger

Titelverteidiger Niederlande hat sich bei der Fußball-EM der Frauen für das Viertelfinale qualifiziert. Die Niederländerinnen zogen durch ein erst am Ende souveränes 4:1 gegen die Schweiz in die K.o.-Phase ein. Als Zweiter der Gruppe C geht es im Viertelfinale nun aber gegen den Mitfavoriten Frankreich.