MLB: 440. Mio? Für MLB-Star Juan Soto zu wenig

Die Spielergehälter in den nordamerikanischen Profiligen nehmen immer gigantischere Ausmaße an. Nun bekommt Juan Soto einen Rekordvertrag vorgelegt. Der MLB-Star reagiert jedoch überraschend.

Was für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung wie ein wilder Traum klingt, könnte für Juan Soto Realität sein. Könnte. Denn eben dieses Angebot, dessen Laufzeit und Gesamtsumme in der Baseball-Geschichte seinesgleichen sucht, soll der Starspieler von den Washington Nationals laut dem Portal The Athletic abgelehnt haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)