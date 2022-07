FC Bayern: Robert Lewandowski rechtfertigt sich! "Vielleicht mussten gewisse Dinge passieren"

Robert Lewandowski hat sich nach seinem Abschied vom FC Bayern geäußert und sein Verhalten der vergangenen Wochen verteidigt. Zudem verrät er, was er zum Abschied gesagt hat.

In der vergangenen Wochen hat die Transferposse um Robert Lewandowski die Berichterstattung zum FC Bayern beherrscht, auch getrieben durch das Verhalten und die Äußerungen des polnischen Torjägers. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Nun, nachdem der geplante Wechsel zum FC Barcelona offiziell bestätigt wurde , hat Lewandowski sich gerechtfertigt. „Ich habe gesagt, dass beide Seiten Dinge gemacht haben, die unnötig waren. Aber vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war“, sagte er der Bild . (REPORT: Was bleibt von Lewandowski?)

Beide Seiten seien jetzt zufrieden, ergänzte der 33-Jährige: „Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona. Es war ein langer, schwieriger Weg, aber ich denke, dass sich am Ende alle noch in die Augen blicken können.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Für Lewandowski seien die vergangenen Wochen schwierig gewesen, schildert er. „Ich habe zuletzt versucht entspannt zu bleiben, mit meiner Familie den Urlaub zu genießen. Dabei hat mir sicher mein Alter, meine Erfahrung geholfen. Als junger Spieler hätte mich das alles sicher mehr mitgenommen, gestresst. Ich konnte verstehen, was passiert, was gesagt, geschrieben und berichtet wird.“

Lewandowski: „Es wird einen richtigen Abschied geben“

Am Ende habe sich der Deal so schnell entwickelt, dass es „nicht viel Zeit [gab], über irgendetwas nachzudenken. Nun bin ich glücklich, dass wir eine Lösung gefunden haben.“ Barca sei für ihn „der nächste Schritt in meiner Karriere“.